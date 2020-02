Survival Strategies for Cold Countries - Filmkonzert

Zu allen Zeiten gab es in Deutschland große Aus- und Einwanderungsbewegungen. Dennoch wurde die Ankunft von Flüchtlingen 2015 in Deutschland von vielen als Ausnahmezustand wahrgenommen. Was bedeutet es anzukommen? Wie erleben es die Ankommenden selbst? Dazu haben Künstler*innen aktuelle und historische Quellen, literarische Texte, Filme und Zeitzeugen befragt. Aus der Verbindung von Film, Musik und Schauspiel ist eine poetische Erzählung über das Ankommen entstanden, die Menschen entwickeln, um sich in einer zunächst fremden Umgebung zurechtzufinden. Das Dresdner Kollektiv shortfilmlivemusic entwickelt seit 2005 dokumentarische Filmkonzerte, u.a. über das Ankommen der früheren Gastarbeiter*innen in der BRD oder der Vertragsarbeiter*innen in der DDR. In „Survival Strategies for Cold Countries“ arbeiten sie erstmals mit dem elektronischen Musiker Ephraim Wegner und dem Schauspieler und Autor Fadi Mhawesch zusammen.

Besetzung: Jan F. Kurth // Stimme. Benjamin Schindler // Film, Projektion. Fadi Mhawesch // Spiel, Performance. Ephraim Wegner // Live-Elektronik. Matthias Kurth // E-Gitarre, Oud. Lutz Streun // Tenorsaxophon, Bassklarinette. Dániel Vedres // Horn, Effekte. Demian Kappenstein // Schlagzeug

Eine Produktion von shortfilmlivemusic entwickelt in Kooperation mit dem Kommunalen Kino Freiburg und HELLERAU - Europäisches Zentrum der Künste Dresden, für Stuttgart: in Zusammenarbeit mit dem Deutsch-Türkischen Forum und dem Literaturhaus.