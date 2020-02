Survival-Wanderung

Die Wildnis bietet alles, was wir brauchen: Wasser, Raum, Naturmaterialien zum Basteln und Bauen, sowie pflanzliche und tierische Nahrung. Jedoch ist es für uns „Stadtmenschen“ gar nicht so einfach von den natürlich vorhandenen Hilfsmitteln Gebrauch zu machen. Es erfordert meist viel Erfahrung und Übung bevor man richtig „survival-tauglich“ ist. Wissen wir zum Beispiel überhaupt noch, wie man an Trinkwasser herankommt ohne den Wasserhahn zu bedienen?

In diesem Kurs werden wir die wichtigsten Basics lernen, um in unserer Natur zu überleben! Auf unserer Tour wird uns die Hündin Baeli begleiten.

Bitte mitbringen: Tagesrucksack (Vesper und Trinken), ggf. Sitzkissen, Kleidung, die dreckig werden darf!

Termin: Samstag, den 07.03.2020 09:30 – 12:00 Uhr

Ort: Parkplatz Wildgehege Saurucken (dort wo das Wanderschild ist)

Teilnehmer: maximal 10 Teilnehmer; 7 – 12 Jahre

Leitung: Julia Starke, Naturschule Imago

Anmeldung: www.naturschule-imago.de, Julia Starke, Tel. 0176 86218791

Anmeldeschluss: bis 1 Tag vor Veranstaltung