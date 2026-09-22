Survivalkurs für Japanreisende

Sie möchten sich für Ihre Reise nach Japan richtig vorbereiten? In diesem Kurs lernen Sie, mit den wichtigsten Reisesituationen klarzukommen. Wie verhalten Sie sich im Tempel richtig und was für Arten von Unterkünften gibt es? Wie bestellt man im Restaurant? Sie erfahren außerdem, wie Sie sich im öffentlichen Nahverkehr zurechtfinden. Dazu erhalten Sie erste Einblicke in die Sprache und Schriften und lernen sich vorzustellen und Begrüßungen