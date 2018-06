Susan Weinert Rainbow Trio

× Erweitern Foto: Pixabay Mikrophon

Die Gitarristin und Komponistin Susan Weinert hat sich in zwei unterschiedlichen Genres weltweite Beachtung erspielt und einen ganz eigenen Stil & Sound kreiert.

Von der gefeierten Jazz-Fusion Gitarristin in den 90er Jahren hin zur vielbeachteten Protagonistin im akustischen Lager der nylon-string Gitarristen, um im Spannungsfeld von Jazz, Klassik & Weltmusik neue Klangwelten zu entdecken.

Mit ihrem Rainbow Trio präsentiert Susan Weinert atemberaubend schöne und lebendige Musik, die sich über alle Genre-Grenzen hinweg als homogener und unverwechselbarer Ensembleklang präsentiert, eigenständig, anspruchsvoll und in höchstem Maße kreativ.

Die Musik des Trios im Spannungsfeld zwischen Jazz, Klassik & Weltmusik hat so viele Farben wie ein Regenbogen. Der klassisch ausgebildete Pianist Sebastian Voltz bringt einen kammermusikalischen Aspekt in das Klanguniversum der Gitarristin Susan Weinert ein, die selbigen geschickt nutzt um die ohnehin bereits große Klangvielfalt ihrer Kompositionen zu erweitern. Am Kontrabass agiert Susan’s Ehemann und jahrzehntelanger musikalischer Weggefährte Martin Weinert, der mit seiner gefühlvollen Begleitung das Fundament schafft, auf dem sich die Kompositionen ausbreiten und mit seinen Soli bunte Farbtupfer einbringt.

Musik für Seele & Geist gleichermaßen. Eine abwechslungsreiche musikalische Traumreise von der Stille eines Fjords in Norwegen zum bunten Treiben auf einem orientalischen Basar in den Ländern des Maghreb.