Susanna Berivan - Shanti Robert

Susanna Berivan singt mit Hingabe und musikalisch virtuos ihre Eigenkompositionen voller unerwarteter Wendungen. Beeinflusst von Delta Blues, Jazz und Soul bleibt sie mit ihrer Gitarre einer Liedtradition treu, die bisweilen an die 60er Jahre erinnert, dennoch aber jetzig bis zeitlos für einen Abend sorgt, der das Herz wärmt. Susanna Berivan hat ein Album und mehrere EP's veröffentlicht. Für die Aufnahmen arbeitete sie in Russland und Deutschland mit verschiedenen MusikerInnen zusammen. Sie tritt international auf kleinen und großen Bühnen auf und arbeitet momentan an einer weiteren Veröffentlichung.Support:

Shanti Robert ist Musiktherapeutin und Solo-Künstlerin aus Würzburg. Ihre Lieder bergen unerwartete Momente und laden zur Entspannung und Träumerei ein. Kommt dazu ein bisschen Sehnsucht hoch, sind ihre portugiesischen Wurzeln dafür mitverantwortlich. Shantis Stil könnte man wohl am Besten als ”Soul´n´Saudade” oder Underwater beschreiben.