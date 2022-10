Susanne Ackstaller: „Die beste Zeit für guten Stil“

Am Sonntag, 6. November 2022 kommt Susanne Ackstaller, eine Kolumnistin, Bloggerin und Texterin, zu einer Lesung mit Plaudereien unter dem Titel „ Die beste Zeit für guten Stil“.

In ihrem Blog Texterella, der zu den bekanntesten Blogs Deutschlands zählt, geht es um Mode und Lifestyle – insbesondere für Frauen über 40, vor allem aber an Frauen, die ihren Weg voller Freude und Lebenslust gehen, unabhängig von Alter und Kleidergröße. Jetzt hat Susanne Ackstaller, die inzwischen auch als Model unterwegs ist, ein Buch herausgebracht: Die beste Zeit für guten Stil. Fashion for Women. Not Girls.

Dieses Buch stellt sie in ihrer Lesung vor und erzählt, warum Mode so richtig viel Spaß macht, wenn man bei sich selbst angekommen ist … und weckt die Lust darauf, den eigenen Stil zu entdecken und diesen auch mutig und selbstbewusst auszuleben.

Außerdem wird es eine kostenfreie Tauschparty geben: Jeder Gast darf ein gut erhaltenes Accessoire mitbringen, z.B. Modeschmuck, Halstuch, Gürtel, usw. und dieses gegen ein anderes Stück tauschen. Auch Susanne Ackstaller wird den Tauschtisch bestücken.