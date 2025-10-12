Susanne Götz und Wolfgang Alber

Poetisch- musikalischer Spaziergang auf die Alb.

Susanne Götz, Cembalistin und Pianistin aus Tübingen, leitet die Tübinger Kammersolisten und ist seit vielen Jahren im süddeutschen Raum mit verschiedenen Ensembles, mit Lesungen namhafter Autoren und mit Crossoverprogrammen zu hören.

Wolfgang Alber, Journalist aus Reutlingen, bis 2009 Redakteur beim „Schwäbischen Tagblatt“, Herausgeber und Autor u.a. von „Albgeschichten“ „Weingeschichten“ Vorsitzender der Tübinger Vereinigung für Volkskunde. Im Redaktionsausschuß der Zeitschrift „Schwäbische Heimat“.