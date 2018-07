Sonaten von Johann Sebastian Bach, Jean-Marie Leclair, Joseph Bodin de Boismortier, Georg Philipp Telemann und Antonio Vivaldi.

Flötensonaten aus ganz Europa stehen im Mittelpunkt des Konzerts von Susanne Götz, Dejan Gavric und Albrecht Holder. Neben der streng kontrapunktischen Musik eines Johann Sebastian Bach oder Georg Philipp Telemann widmen sich die drei Künstler auch Kompositionen von Antonio Vivaldi, Jean-Marie Leclair oder Joseph Bodin de Boismortier. Letzterer war zu Lebzeiten ein äußerst erfolgreicher Komponist und konnte gut von den Einkünften seiner Musik, die er selbst verlegte, leben. Anders als sein Zeitgenosse Bach schuf de Boismortier leichte, tänzerische Kompositionen im galanten Stil, in denen er italienische und französische Elemente miteinander verband. Auch Jean-Marie Leclair ist künstlerisch eher in die Nähe eines Antonio Vivaldi zu verorten. Umso schöner ist, dass alle genannten Komponisten in einem Programm vereint werden und eine musikalische Reise durch das Europa des 18. Jahrhunderts ermöglichen.

Susanne Götz, Cembalo

Susanne Götz studierte an der Hochschule für Musik und Darstellende

Kunst in Stuttgart bei Prof. Buck und Prof. Lautner.

Ferner studierte sie Musikwissenschaft an der Universität Tübingen

sowie an der Musikhochschule Detmold bei Prof. Schnurr.

Die gefragte Cembalistin ist Gründungsmitglied der Tübinger

Kammersolisten. Konzerttourneen führten sie u. a. nach Italien,

Frankreich und Russland. Es existieren zahlreiche Rundfunkund

Fernsehproduktionen mit dem SWR.

Dejan Gavric, Querflöte

Dejan Gavric ist Universitätsprofessor für Flöte und Kammermusik

an der Hochschule für Musik Mainz. Geboren wurde er 1966

in Belgrad. Von 1984 bis 1988 studierte er an der Belgrader Musikhochschule.

Danach erhielt er ein Stipendium und studierte

weitere vier Jahre an der Folkwang-Hochschule Essen bei Prof.

Matthias Rütters. Die künstlerische Abschlussprüfung bestand

er 1991 mit Auszeichnung, 1993 schloss er sein Konzertexamen

ebenfalls mit Auszeichnung ab. Im Anschluss daran erhielt er

dort einen Lehrauftrag. Dejan Gavric war in den Jahren 1996

und 2001 Preisträger bei internationalen Wettbewerben wie

„Maria Canals“ in Barcelona/Spanien und „Leonardo De Lorenzo“

in Viggiano/Italien. Als Solist und im Kammerensemble trat

er in vielen Ländern auf. Er war Solo-Flötist des Theaters und

der Philharmonie Essen, bei der Neuen Philharmonie Westfalen,

und dem Grazer Philharmonischen Orchesters. 2002/2003 wurde

er als ordentlicher Professor für Flöte und Kammermusik an

die Johannes Gutenberg-Universität Mainz berufen.

Albrecht Holder, Fagott

Albrecht Holder wurde 1958 in Reutlingen geboren. Er absolvierte

sein Studium an der Musikhochschule Stuttgart und am

Royal Northern College in England. Er war Stipendiat der Studienstiftung

des deutschen Volkes, erhielt Auszeichnungen bei

mehreren Wettbewerben und wurde 1982 als Solofagottist bei

den Stuttgarter Philharmonikern engagiert. Er nahm zahlreiche

Fagottkonzerte auf CD auf und ist seit 1997 Professor an der

Musikhochschule in Würzburg.