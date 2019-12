Susanne Höfler - "Zwischen Fluten und Formen"

In der Ausstellung zeigt Susanne Höfler Bilder von Wasserformationen und organischen Körpern. Diese widmen sich Aspekten des Transitorischen: wie der Fisch zwischen Fang und Verzehr durch die Zeichnung wieder lebendig wird und als Bild eine Erinnerung an seine vergangene Lebensform erhält, wie das Herz als Pumporganismus Körpersäfte bewegt, und wie Energie und Dynamik die Wasserströmung bewirkt.

Der Zeichnerin sind die Motive jeweils vor Augen, in natura und en plain air, als 3D-Modell, Video und Fotovorlage, oder als Werk eines Künstlers. Es geht ihr nicht um naturgetreue Objektdarstellung; eigentlicher Antrieb ist die sinnliche Neufindung des Motivs in seinem vorübergehendem Zustand.

So wie sich die Natur in ihren Daseinsformen in stetigem Wandel befindet, kommt beim Zeichnen dem Körper und Raum der zeitliche Faktor hinzu: es verbindet sich das jetzt Gesehene mit dem bereits Gewussten zum neu zu Entdeckenden.