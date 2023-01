Susanne Plahl & The Lightning Rod

Es ist eine Art Spurensuche, auf die sich Susanne Plahl und ihre Band The Lightning Rod begeben, eine nach dem reinen und ursprünglichen amerikanischen Bluesrock-Klang, der seine Faszination vor allem aus dem Umstand gewinnt, dass er ohne jede unnötige Ausschmückung und Anlehnung an etwas Trendiges auskommt. Es geht dieser Band alleine um die Musik und eine ungekünstelte und ehrliche Darbietung, und die wissen die Beteiligten in wirklich schwung- und stimmungsvoller Weise zum Erklingen zu bringen. Die Wiener Sängerin mit der kraftvollen und ausdrucksstarken Stimme und ihre wunderbar verspielt agierenden Mitmusiker*innen zeigen auf ihrem neuen Album, wie sehr man heute noch dem Blues-Genre huldigen kann, ohne dabei auch nur für eine Sekunde irgendwie altbacken zu klingen.

Susanne Plahl wurde beim Concerto Poll als Bluessängerin des Jahres 2010 ausgezeichnet und erlangte auch im gleichen Jahr mit ihrem Erstlingswerk „Brand New Recipe" den drittbesten Platz im Genre „Blues and Roots".

Schlagzeug: Antal Bakro.

Gitarre: Reinhard Höbart

Keyboard: Christoph Kögler

Bass: Consti Höffinger

Gesang und Harp: Susanne Plahl