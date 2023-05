Kristina Hauff „In blaukalter Tiefe“

Ein raffiniertes Kammerspiel auf See: ein Segeltörn in Schwedens Schärenidylle, in der Enge an Bord eskalieren Beziehungsprobleme – und ein gewaltiger Sturm kommt auf.

Andreas, erfolgreicher Rechtsanwalt, möchte mit dem Segeltörn nicht nur seinen in Schlingerkurs geratene Ehe mit Caroline retten. An Bord will er auch die Stress-Resilienz seines jungen Mitarbeiters Daniel austesten, den er gern zum Junior-Partner in seiner Kanzlei machen möchte. Daniel nimmt seine Freundin Tanja mit, die angesichts der drei AlphaMenschen in ihrer Nähe fürchtet, mit ihrem Verständnis von Miteinander hier unterzugehen.

Kristina Hauff wurde am Niederrhein geboren. Sie arbeitete als Pressereferentin für Fernsehserien von ARD und ZDF und am Theater. Unter ihrem echten Namen Susanne Kliem schreibt sie erfolgreiche Kriminalromane.