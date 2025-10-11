Mittelmaß ist dort, wo wir alle zuhause sind. Willkommen Zuhause ist das erste Kabarettprogramm der in Wien lebenden, in Nagold geborenen, freischaffenden Schauspielerin Suse Lichtenberger.

Erst mit Mitte 40 kam sie auf die Idee, aus ihrem Leben als mittellose Schauspielerin, mittelmäßige Mutter und wenig engagierte Umweltaktivistin zu erzählen.

Seien Sie dabei, wenn sie Erziehungsratschläge erfindet, ihre Mitmenschen auseinandernimmt oder hoffnungsvoll versucht, die eigenen Unzulänglichkeiten wegzulachen. Mit ihrem ersten Soloprogramm ist sie gleich für mehrere renommierte Kabarettpreise nominiert und derzeit mit ihrem Klimaticket auf Tour.

Mit Mitte 40 jetzt auch noch Kabarett. Sind da die Chancen besser als am Stadttheater? Na, wenn sie meint.