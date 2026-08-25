Susi Raith & die Spießer – „Wilde Zeiten“

„Wilde Zeiten“– so heißt das zweite Programm der Spießer und es bringt launige Geschichten und Heimatsound aus der Oberpfalz.

Wenn „Susi Raith und die Spießer“ mehrstimmig und begleitet von Gitarre und Ukulele wie vier Zeiserln singen, dann klingt das so leicht, lebensfroh und voller Spielfreude, wie es im Leben vielleicht auch einfach sein kann. Mei, wir sind halt alle so, wie wir sind. Jeder mit Ecken und Kanten und jeder auch mal ein Spießer. Wie einfach. Wie befreiend. Wie sympathisch menschlich und gleichzeitig musikalisch hochkarätig. Dazwischen plaudern die vier Musiker gerne launig aus dem Nähkästchen. So sind sie, die Susi Raith und ihre Spießer!