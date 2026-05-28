SUSURROS DE HIELO – Flüstern aus Eis

LTT Landestheater Tübingen, Saal Eberhardstraße 6, 72070 Tübingen

Ein Tanzabend von Olatz Arabaolaza über die Gesichter des Klimawandels.

Olatz Arabaolazas Choreografie „SUSURROS DE HIELO – Flüstern aus Eis“ entstand in Auseinandersetzung mit dem Klimawandel und dem Wunsch für seine Auswirkungen zu sensibilisieren. Mehrere tanzende Generationen des Choreografischen Zentrums stehen gemeinsam auf der Bühne. Dort begegnen sich Erfahrung und Aufbruch, Vergangenheit und Zukunft. Szenische, poetische Bilder verdichten sich zu fragilen Landschaften aus Atem und Widerstand.

Die Bewegung spricht – leise, kraftvoll, notwendig.

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LTT Landestheater Tübingen
LTT Landestheater Tübingen, Saal Eberhardstraße 6, 72070 Tübingen
Theater & Bühne
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