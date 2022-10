Suzanne von Borsody "Erika oder Der verborgene Sinn des Lebens"

Wie ein Plüschschwein ein Leben verändern kann, davon erzählt diese herzerfrischende Geschichte von Elke Heidenreich.

Darin zieht die Ich-Erzählerin Betty, verkörpert von der herausragenden Schauspielerin Suzanne von Borsody, eine trübsinnige vorweihnachtliche Bilanz: "Es war, als hätte ich zu leben vergessen." Doch dann ruft ihr Ex-Freund Franz an und lädt sie über Weihnachten zu sich nach Lugano ein. Sie willigt in den Besuch ein. Aber nun sieht sie sich gezwungen, sich in den verhassten Weihnachtseinkaufwahnsinns stürzen zu müssen. Doch – oh Wunder – durch die Entdeckung eines ganz besonderen Weihnachtsgeschenks verändert sich Bettys Leben. Statt, wie geplant, den gepflegten elsässischen Senf mit Korkverschluss für Franz zu erwerben, wird sie in den Bann eines fast lebensgroßen Plüschschweins mit himmelblauen Augen gezogen. Ohne zu zögern, kauft sie es für Franz und macht sich mit »Erika« auf den langen Weg zu ihm.

Suzanne von Borsody und das Ensemble del Arte nehmen Sie mit auf diese amüsante und zugleich verblüffende Reise. Lassen Sie sich verzaubern ...