Suzi Quatro & Band

Die Musikerin und Sängerin SUZI QUATRO ist mit ihrer Band eine Legende. Mit über 50 Millionen verkauften Tonträgern und unzähligen Top 10-Hits in der ganzen Welt ist SUZI QUATRO eine der erfolgreichsten und beständigsten Rockmusikerinnen unserer Zeit. Seit über 40 Jahren rockt sie die Bühnen von Australien bis Canada, Japan , USA und in ganz Europa.

Bevor sie ihre Reise nach Australien zur dortigen Open-Air-Tournee antritt, gastiert SUZI QUATRO nun auch in Reutlingen. Mit im Gepäck dieser zweistündigen Musikshow sind alle Hits wie z.B. CAN THE CAN, STUMBLIN` IN, IF YOU CAN`T GIVE ME LOVE, DEVIL GATE DRIVE und 48 CRASH u.v.m.

Begeben Sie sich zusammen mit SUZI QUATRO auf eine musikalische Zeitreise der 70er-, 80er- und 90er-Jahre. It`s only Rock `n`Roll!!!!!