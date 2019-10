Suzi Quatro & Band

In den 70-ger Jahren nahm sie die männlich dominierte Rockwelt gewaltig auseinander – Suzi Quatro. 1973 schlug ihr Hit „Can The Can“ wie eine Granate ein und wurde weltweit eine Nummer 1 in den Charts. Auch heute noch singt sich die amerikanische Rock-Lady die Seele aus dem Leib. Am Samstag, 7. Dezember, wird sie um 20 Uhr zusammen mit ihrer Band die Bühne der Heilbronner Harmonie rocken.

Ganz in Leder - damals und heute: Suzi Quatro, die wegweisende Rock-Lady der siebziger Jahre mit Hits wie „Can The Can“, „48 Crash“, „Daytona Demon“, „Devil Gate Drive“, „If You Can’t Give Me Love“ oder „Stumblin‘ In“ (ein Duett mit dem ehemaligen Smokie-Frontmann Chris Norman).

Bereits in jungen Jahren fing sie damit an, Piano und Drums zu spielen. Im zarten Alter von 14 Jahren gründete sie gemeinsam mit Schwester Patti The Pleasure Seekers. Anfang der 70er zog Suzi nach England zog, um ihre Solo-Karriere zu starten und veröffentlichte kurz darauf Hit „Can The Can“, der schlagartig auf Platz 1 der Charts landete. Passend zu ihrem eigenen Namen nahm sie 1977 den Everly Brothers- Klassiker „Wake Up, Little Suzi“ auf. Parallel startete sie ihre Karriere als Schauspielerin und trat als Italo-Rockerin Leather Tuscadero in der US- TV- Serie „Happy Days“ auf.

Auf ihren Ende März veröffentlichten neuen Album „No Control“ regiert der Rock in all seinen Farben und Schattierungen. Gleich die eröffnende Single „No Soul/No Control“, deren Text als Durchhalteparole für Hörer jedweder Couleur gelten darf, überrascht mit fetten Gitarren und schummriger Orgel. „Macho Man“ ist nach Suzis eigener Meinung der perfekte Konzert-Openerund reiht sich in eine lange Kette von Goodtime-Rocksongs ein. Der wohl außergewöhnlichste Track des Albums trägt den Titel ‚Strings‘ und entwickelte sich während der Studioaufnahmen zu einem kleinen Meisterwerk. Suzi: „Es geht um die Fäden, die unser Leben zusammenhalten. Tolles Riff! Mit meiner verrückten Gesangsidee für den Refrain trieb ich alle in den Wahnsinn. Ich konnte sie einfach nicht aus dem Kopf bekommen und – halleluja – das Ergebnis war genauso, wie ich es mir vorgestellt hatte.”

Auf ihrer Spätjahrestour durch Deutschland wird sie sicher einige der neuen Songs live präsentieren, aber vor allem natürlich ihre großen Erfolge, auf die auch die Fans warten.