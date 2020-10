Suzi Quatro & Band

Sie „Can the Can“ immer noch! Suzi Quatro – die Leder-Outfits sitzen nach wie vor perfekt. Sie ist 68 und rockt, als ob es 1978 wäre. Damals feierte Suzi Quatro mit Hits wie „Stumblin’ In“, oder „Can the Can“ Welterfolge und verkaufte mehr als 55 Millionen Tonträger. Jetzt ist sie mit ihrem neuen Album „No Control“ zurück. Wohin die neue Reise gehen soll, verrät sie auf ihrer aktuellen Tour 2020 und am 06. November ihren Fans im Mannheimer Rosengarten.

Ohne Zweifel hat Suzi Quatro in ihren engen Lederoutfits und hohen Stiefeln die Männer dominierte Rockwelt der 70iger Jahre ordentlich durchgewirbelt. Mit über 60 rockt diese Frau immer noch die Bühnen der Welt ohne müde zu werden. Suzi Quatro greift gerne auf ihre fast 50-jährige Bühnenerfahrung zurück. Ihre Stimme klingt rauh und klar und bei ihren Live-Shows dreht die Rocklady aus Detroit immer noch richtig auf. Bei ihrem Publikum genießt sie Kultstatus.

Suzi Quatro ist zweifelos eine der erfolgreichsen Rocksängerinnen Europas.