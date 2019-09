SUZI QUATRO & Band

Die Musiker & Sängerin SUZI QUATRO ist bereits eine Legende. Mit über 50 Millionen verkauften Tonträgern und unzähligen Top 10 Hits in der ganzen Welt ist SUZI QUATRO einer der erfolgreichsten und beständigsten Rockmusikerin unserer Zeit. Seit über 40 Jahren rockt sie die Bühnen von Australien bis Canada, Japan , USA und in ganz Europa.

Bevor sie ihre Reise nach Australien zur dortigen Open-Air-Tournee antritt, gastiert SUZI QUATRO nun auch in Reutlingen.

Mit im Gepäck dieser 2 – stündigen Musikshow sind alle Hits wie z.B. CAN THE CAN, STUMBLIN` IN,

IF YOU CAN`T GIVE ME LOVE, DEVIL GATE DRIVE und 48 CRASH u.v.m.

Begeben Sie sich zusammen mit SUZI QUATRO auf eine musikalische Zeitreise der 70er, 80er und 90er Jahre. It`s only Rock `n`Roll!!!!!