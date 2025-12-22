SV Morsbach macht Theater

Erleben Sie eine rabenschwarze Komödie von Carsten Lögering der Theatergruppe SV Morsbach. Mit Verköstigung in Form von Speisen und Getränken wird vor jeder Vorstellung für das leibliche Wohl gesorgt.

Der SV Morsbach lädt ab dem 25. Januar 2025 herzlich zu seiner neuen Theater-Spielzeit ein! Erleben Sie die rabenschwarze Komödie „Im Kloster ist der Teufel los“ von Carsten Lögering. Für das leibliche Wohl ist gesorgt: Vor jeder Aufführung erwartet Sie eine Auswahl an Speisen und Getränken. Der Einlass beginnt bereits um 18:00 Uhr, sodass Sie sich vorab in gemütlicher Atmosphäre stärken können. Zur Sonntagsvorstellung am 26. Januar 2025, welche um 11:30 Uhr beginnt, gibt es zusätzlich Kaffee und Kuchen. Tickets sind erhältlich bei Tabak Brückbauer in Künzelsau oder telefonisch unter 07940/4841 (Ansprechpartnerin: Marlene Grombach).