SV Morsbach Theater

Morsbach macht Theater. Nachdem zwei Spielzeiten ausfallen mussten, startet die Theatergruppe Morsbach im Februar 2023 wieder durch.

Mit 'Petri Heil und Waidmanns Dank' empfängt der SV Morsbach seine Gäste ab Freitag, 03. Februar in der Sporthalle Morsbach. Insgesamt werden an vier Freitagen und Samstagen ab 19:30 Uhr die Gäste bestens unterhalten. Zusätzlich gibt es am Sonntag 19. Februar eine Nachmittagsvorstellung ab 14:00.

Wenn Ehemann, Sohn und Schwager nur an Angeln , Fußball und Jagdglück denken, dann werden auch schon mal Hochzeitstag und Muttertag vergessen. Das lässt die Frau nicht mit sich machen und nimmt sich eine Auszeit. Die Suche nach einer Ersatz Haushaltshilfe führt zu allerlei Verwirrungen. Zusammen mit ihrer Freundin zahlt es die nicht beachtete Frau, Mutter und Schwägerin ihren Männern ordentlich zurück.

Vor den Vorstellungen bietet das Team vom SV Morsbach verschiedene Speisen und Getränke. Am Sonntag gibt es Kaffee und Kuchen.

Der Kartenvorverkauf startet am Samstag, 03. Dezember bei Tabak Brückbauer in Künzelsau oder Marlene Grombach (07940 / 4841).