Svaneborg Kardyb • Superkilen Tour 2025

Das dänische Duo Svaneborg Kardyb, bekannt für seine einzigartige Mischung aus atmosphärischen Sounds und melodischen Kompositionen, macht im Rahmen seiner "Superkilen" Tour 2025 Halt in Waiblingen und verspricht einen Abend zum Zurücklehnen, Abschalten und „Fallen lassen“.

Svaneborg Kardyb – eine musikalische Symbiose

Die Musik von Svaneborg Kardyb entführt die Zuhörer*innen in eine Welt voller Klangfarben und Emotionen. Nikolaj Svaneborgs sanfte Klaviermelodien verschmelzen mit Jonas Kardybs rhythmischen Schlagzeug-Elementen zu einem fesselnden Ganzen. Die beiden Musiker verstehen sich blind und kreieren eine musikalische Symbiose, die von Kritikern hochgelobt wird:

"Their sound floats and twinkles like it’s from another place… there’s myth and magic there" – Elizabeth Alker, BBC Radio 3

"Delightfully intimate… find yourself wholly absorbed" – Electronic Sound

„Superkilen" – das neue Album live erleben

Mit ihrem im Oktober 2024 erschienenen Album "Superkilen" knüpfen Svaneborg Kardyb an den Erfolg ihres Vorgängeralbums "Over Tage" an. Die neuen Kompositionen sind inspiriert von der urbanen Landschaft des gleichnamigen Parks in Kopenhagen und zeichnen sich durch ihre Vielfältigkeit und Experimentierfreudigkeit aus.

Ein Konzertabend für alle

Das Kulturhaus Schwanen freut sich darauf, Svaneborg Kardyb im Rahmen ihrer Tour 2025 begrüßen zu dürfen. Der Konzertabend verspricht ein besonderes Erlebnis für alle Liebhaber*innen von innovativer und genreübergreifender Musik.