Living the (Day) Dream

Der "ungekrönte König der Melancholie“, Sven Falk, beeindruckte mit seiner letzten EP "ONE THING", die seine tiefgründigen Texte und "Tiefseestimme" mit Stilen wie Surf Rock und Indie Rock verband. Neben Soloveröffentlichungen zeigte er musikalische Vielfalt in Kooperationen, darunter zwei EDM-Tracks über das Label Soave mit insgesamt 900.000 Streams auf Spotify. Seine kommende EP "LIVING THE (DAY)DREAM" erforscht die Herausforderungen selbstbestimmten Lebens und präsentiert einen Soundrahmen von bluesiger Entspannung bis zu verspielter Indieromantik.