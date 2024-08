Ort: Veranstaltungsort: Echazterrasse am ehemaligen ZOB

Mit seinem neuartigen “Tiefsee-Rock“ taucht er seit 2022 bis zum lichtlosen Meeresgrund, um mit den verlassenen Seelen, gemeinsam wieder zurück zur Oberfläche zu rocken…

Sven Fischer, bekannt aus sämtlichen erfolgreichen deutschen Rockbands wie zB. Pussy Sisster/ Contracrash/ Sam’s Sticky Bandits (the Baseballs Sänger “Sam Budja“)/ Antiheld uvm., wechselt nun vom Schlagzeuger zum Frontmann! Nach den Erfolgen seiner Debüt-Singles erscheint nun, am 19.07.24 das Debütalbum “Tiefseerock“ auf Vinyl & Digital! Sven Fischer ist der deutsche Rock & Pop Gewinner 2014 (best Metal Album Contracrash/drummer) und begeistert mit über 200.000 Aufrufe auf seinem YouTube Channel nicht nur Drummer! Indem er ordentlich abrockt und zeigt, dass man seine eigenen Wege gehen sollte, hat er bereits mit über 4000 Views, auch die ersten “Tiefsee-Rocker“ für sein Debüt-Song “Aufstieg!“ gewinnen können!

