Sven Heuchert "Alte Erde" & Konzert All The Sea Will Tell

Sven Heuchert liest aus “Alte Erde” & Konzert All The Sea Will Tell:

„Dieser Provinz-Noir ist beste Kriminal-Lektüre und wird hoffentlich bald verfilmt.“ (Krimicouch.de)

Wouter Bisch ist ein in die Jahre gekommener Revierjäger. Er kennt die Wälder in der abgelegenen Gegend rund um Vierheilig und Altglück, hat dort zahlreiche Jagdgäste geführt. Nach dem Verlust seines Sohnes sind sie für ihn Rückzugsort geworden. Doch durch den Bau des Warenlagers eines Internetversandriesen wird sich die Region von Grund auf verändern. Auch Karl Frühreich ist von den Umwälzungen betroffen. Dann kehrt sein Bruder Thies nach 14 Jahren überraschend in das Elternhaus zurück, im Schlepp-tau eine junge Frau namens Monique und einen Koffer voller Geld. Karl verfällt Monique vom ersten Moment an. Totgeschwiegene Verletzungen und alte Rivalitäten brechen auf. Die Wege der drei Männer kreuzen sich, und es entsteht eine Dynamik, die keiner mehr Kraft oder Willen hat aufzuhalten.

Autor Sven Heuchert schreibt nicht nur grandiose Bücher sondern beweist mit seiner Band All The Sea Will Tell auch ein sehr gutes Händchen für griffige Folk-Songs.