Seit Jahren begeistert Sven Kemmler das geneigte Publikum mit seiner „Englischstunde“. Nun geht der Außenminister des Kabaretts noch einen Schritt weiter:

你吃了吗 und Herzlich Willkommen zu einer Reise in die Zukunft. Denn China ist die Zukunft. Zahllose Experten bestätigen das, sie sagen ständig: „Ähm, China!“. Einfach so, obwohl niemand sie gefragt hat. Was eindeutig beweist, dass es zahllose Experten gibt.

Aber Hand aufs Herz, tief in uns wissen wir alle, wo der nächste dicke Weltbestimmer herkommt, oder? Denn die USA ist nicht mehr, was sie mal war und die EU wie immer zu beschäftigt, EU zu bleiben. Zeit also, den kommenden Chef mal besser kennenzulernen.

Ihr hochverehrter Reiseleiter ist der Vorsitzende Kemmler, Kulturkomiker und Meister der internationalen Pointe. Er untersucht für Sie, ob der chinesische Kommunismus mehr kann als Armut und schlechtes Essen. Und wenn ja, warum. Auf der Seidenstraße der Kleinkunst nimmt er Sie mit auf eine Fernreise der Phantasie und ein Drachenbootfest der gehobenen Abendunterhaltung. Denn in spalterischen Zeiten tut nichts so wohl und so not wie fröhlichstmögliche Völkerverständigung. Oder wie man auf Deutsch so schön sagt: Diversity at its best!

Gönnen Sie sich einen Einblick in die Vielfalt und Faszination des Landes, wo der Lotus wächst, die Renten blühen und über eine Milliarde Menschen in der Mittagspause Millionenstädte errichten. Erleben Sie ein „Best-Of“ von Kung Fu, Konfuzius und den großen Kaisern von China: dem Vorsitzenden Mao, dem Vordenker Deng, den Vorkämpfern Bruce Lee und Jet Li bis hin zu Nachfolger Xi Jinping. Und das alles ohne irgendeine staatliche Zensur!

www.sven-kemmler.de