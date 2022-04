Sven Ratzke - Where are we now

Presse und Publikum sind sich einig: Es gibt kaum einen anderen Künstler, der David Bowie so nahe kommt, wie Ratzke. Höchstpersönlich erteilte Bowie 2014 ihm die Zustimmung, sich mit seinem Oeuvre zu befassen.

Die Tour mit dem Programm STARMAN wurde ein internationaler Erfolg. Nun wagt sich Ratzke erneut an Bowie: ganz anders, intim; nur Ratzkes Stimme und ein Virtuose am Flügel (Christian Pabst). So entfalten sich total neue Erkenntnisse im Universum von Bowie.

In „Where are we now“ schaut Ratzke zurück - und voraus im Lebenswerk von Bowie, Indem er den Songs seine ganz persönliche Note gibt, berühren sie um so mehr. Dazu kommen neu geschriebenen Songs, die aus dem Universum des Meisters stammen könnten! Ob Rock`n Roll, oder intime Balladen, ob Klassiker wie Heroes, oder neue Songs wie Lazarus oder Hits wie Let’s dance. Ratzke und Christian Pabst schaffen es, die Lieder neu, aber doch eigen und persönlich erklingen zu lassen und doch so vertraut. Wie Bowie eben, der sich immer auch wieder neu erfand.

Die Show wird durchwebt von den typisch verrückten und witzigen Ratzke-Geschichten und wird so zu einem einmaligen Erlebnis. Dieser großartige Entertainer nimmt sie auf eine Reise in das Bowie-Universum.

Ein Abend - wie eine wunderbare Reise, gespickt mit Rock`n Roll, Humor und der einzigartigen Poesie von der Legende David Bowie.

www.sven-ratzke.com