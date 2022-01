„A Love Supreme“ von John Coltrane ließ sie im Alter von 17 den Jazz entdecken. Die Pianistin Svetlana Marinchenko (Jahrgang 1990) wuchs in Moskau auf, begann drei Jahre später am Mussorgsky College in St. Petersburg ihr Musikstudium, u.a. bei Andrei Kondakov und Gastdozent Herbie Hancock. Es folgten Auftritte in Clubs und auf internationalen Festivals, wie dem Rajation Jazz Festival in Finnland oder Jazz in Groningen. Ihr erstes Album nimmt Svetlana Marinchenko noch in Russland auf, ab 2016 studiert sie in München weiter, gewinnt den ersten Preis beim Steinway-Solo-Pianistenwettbewerb und ist mit Ihrem Trio in Clubs und auf Festivals in Deutschland unterwegs. Sie verbindet Elemente der russischen Klassik und Romantik mit Rhythmik und Drive des Jazz.

In ihrem mittlerweile in Berlin beheimateten Trio spielen Niklas Lukassen (Manhattan School of Music, Mike Stern) am Bass und Tobias Backhaus am Schlagzeug.

„Das Svetlana Marinchenko Trio ist eine spannende junge Band“, schreibt Beate Sampson, Musikredakteurin beim Bayrischen Rundfunk, sie „vereint expressiven kraftvollen Ausdruck und rhapsodische Poesie.“ „Letters to my Little Girl“ ist der Titel der neuen CD und auch des aktuellen Programms, das das Trio in Tübingen vorstellt.

Svetlana Marinchenko – piano

Niklas Lukassen – bass

Tobias Backhaus – drums

Für das Konzert gilt die aktuelle Verordnung: 2G+ (Test nur falls Impfung/Genesung älter als 3 Monate)