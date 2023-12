Svetlanas, die Dorks und Crashed oud

Oft als "Die gefährlichste Band der Welt" bezeichnet, haben es Svetlanas geschafft einen guten Ruf in der Musikszene aufzubauen, der durch furiose Auftritten bei internationalen Festivals wie der Vans Warped Tour (USA), South by Southwest (USA), Punk Rock Bowling (USA), Rebellion Festival (UK), Extreme Fest (FR) und Dead Of Winter (AU), um nur ein paar zu nennen.

Svetlanas hat sich den Respekt von legendären Bands wievwie The Adolescents, D.O.A., The Dwarves, M.D.C, Bad Religion, Suicidal Tendencies, Sick Of It All, Phil Anselmo, Eyehategod, Jello Biafra und viele mehr internationale Tourneen und Plattenproduktionen ins Leben gerufen. Die Band hat auchGene Simmons von der legendären Rockband Kiss, der sagte: "Ihre Musik wird von 40 Millionen Amerikanern gehört!".

Nick Oliveri (Kyuss, Queens Of The Stone Age, Mondo Generator, The Dwarves) stieß 2016 offiziell zum Lineup und nahm zusammen mit der Band die "This is Moscow Not LA" LP in der offiziellen QOTSA-Zentrale, Josh Homme's Pink Duck Studios auf und spielte einen ganzen Monat lang im legendären im legendären Whisky a Go Go als Mitglied von Svetlanas. Von diesem Moment an wird Nick bei jeder Plattenveröffentlichung der Band dabei sein, einschließlich "Disco Sucks" (2020) und der aktuellen Veröffentlichung von "The Alien's Blues" (2022).

Die Dorks

Wenn man wie keine andere Band klingt, ist es immer eine Herausforderung, eine Musikrichtung für Presse, Bandinfo und Veranstalter:innen zu definieren. Die Dorks sind zu räudig für Metal, zu melodisch für Hardcore, zu wenig 90er für Crossover, zu anspruchsvoll für Deutschpunk.

Das Gute daran ist: Den Fans ist der Name der Verpackung egal. Mehr noch, sie lieben die Dorks eben besonders dafür, dass sie unvergleichbar klingen. Die markante und melodiöse Stimme der Frontfrau Lisa, ausgefeiltes Riffing und die Bühnenpräsenz der gesamten Band erschweren es enorm, im deutschsprachigen Raum einen Weg um die Dorks zu machen. Egal aus welcher Rockecke man kommt.

Unermüdliche Kreativität, Reisebereitschaft und ein Albumrelease - inmitten der von allgegenwärtiger gesellschaftlicher Resignation gezeichneten letzten Jahre - brachten den Dorks im Jahr 2021 mit ihrem Album „Die Maschine von Morgen“ (Coretex Records) genereübergreifende Aufmerksamkeit,sowie hervorragende Rezensionen in renommierten Musikmagazinen (“Meilenstein” - OX Fanzine, Rock Hard, Album der Woche bei Coretex, “Erstaunlich subtil, verspielt, einfallsreich”- Süddeutsche Zeitung, u.v.m.). Und weil Stillstand nicht ihr Ding ist, gab es im Jahr 2022 gleich noch die Akustik -EP „Sind das noch wir?“ oben drauf, welche die Band von ihrer introvertierten, sanften Seite zeigt.

Kein Wunder, dass diese Kreativität und unermüdliches Touren Interesse beim Label Demons Run Amok Entertainment geweckt hat, auf dem die Dorks nun 2023 ihr achtes Album „Geschäftsmodell Hass“ veröffentlichen.

Crashed Out

Die erstaunliche Reise von Crashed Out geht auf das Jahr 1995 zurück. Lee Wright gründete die Band mit ein paar Schulkameraden. Und als 15- und 16-jährige Kids gingen sie bald von Punk-Covern zu ihrer Absichtserklärung mit ihrem selbst veröffentlichten Debütalbum "This Is Our Music" über. Ihr treffend betiteltes zweites Album "Here Now & Real" wurde '98 selbst veröffentlicht. Mit der Hinzunahme von Decca Wade (ex Angelic Upstarts) am Schlagzeug und Chris Wright (Lees Bruder) am Gesang im Jahr 2000. Die Band entwickelte einen frischen Sound, der die Dringlichkeit des Punkrocks mit der Musikalität und der vollen Kraft des Rocks verband und Einflüsse von AC/DC, Rancid, Motorhead, The Dickies, Rose Tattoo und anderen aufnahm.

2021 veröffentlichte Crashed Out eine neue Single "Against all odds", die auf dem "40 years untamed"-Compilation-Album verwendet wird. Ebenfalls in diesem Jahr nahm die Band zwei neue Videos auf: ein Cover des Motörhead-Klassikers "The ace of spades" und das augenzwinkernde "Lockdown blue". Ebenfalls in diesem Jahr verließ Jonnie Halling die Band, um sich auf sein neues Business zu konzentrieren. Die Band rekrutierte den neuen Sticks-Mann Ricci McElwee.

Im Frühjahr 2022 wird auf "Demons Run Amok Records" das brandneue 16-Track-Album "Against all odds" veröffentlicht.

Die Band tourt weiterhin durch die Welt und gibt immer 100% Punkrock-Attitüde und Hardrock-Sound.