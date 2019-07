Fernsehen zum Anfassen: Ein Erlebnistag für die ganze Familie auf dem Gelände der Bundesgartenschau.

Das SWR Fernsehen lädt auch dieses Jahr wieder zu einem großen Fest für die ganze Familie. Am Sonntag, 8. September, können die Besucher in Heilbronn hinter die Kulissen verschiedener Fernsehproduktion blicken, sich an Spiel- und Erlebnisstationen vergnügen und das abwechslungsreiche Bühnenprogramm mit Musik, Show und Comedy genießen.

Die Eintrittspreise sind familienfreundlich: Erwachsene zahlen 12 Euro, Kinder bis zum 15. Geburtstag haben freien Eintritt, Junge Erwachsene bis zum 25. Geburtstag zahlen 8,- Euro.

Vielfältiges Programm auf zwei Bühnen

Auf zwei Bühnen erwartet die Gäste ein abwechslungsreiches Programm. Musikalischer Höhepunkt des Tages ist der Auftritt des deutsch-spanischen Singer-Songwriters Nico Santos. Sein Hit „Rooftop“ wurde fast eine halbe Million Mal verkauft, und hielt sich 32 Wochen in den deutschen Charts. Auch die Popband „Marquess“ verspricht mit ihren Sommerhits gute Laune auf dem SWR Fernsehen Familienfest. Die Gruppe kommt zwar aus Hannover, spielt jedoch hauptsächlich spanische Songs. Schlagerfreunde dürfen sich auf Kerstin Ott und Vincent Groß freuen.

Auch der Humor darf nicht fehlen: Für Unterhaltung sorgen auf der Showbühne die Comedians Christoph Sonntag und der Verstehen-Sie-Spaß-Moderator Guido Cantz.

Fernsehen hautnah erleben

Wer immer schon einmal wissen wollte, wie Fernsehen gemacht wird, hat beim SWR Fernsehen Familienfest viele Möglichkeiten den Stars und Machern bei ihrer Arbeit über die Schulter zu schauen. Es sind zahlreiche Moderatorinnen und Moderatoren vor Ort und stellen sich den Fragen ihres Publikums – darunter Florian Weber und Stephanie Haiber.

In der „Programmwelt“ des SWR Fernsehen Familienfests können die Gäste selbst aktiv werden und sich als Nachrichtensprecher, Moderator oder Sportreporter vor laufender Kamera versuchen.

Tolle Mitmach-Aktionen für Groß und Klein

Für die jüngeren Besucher kommt der „Tigerenten Club“ auf die Bühne. In der „Erlebniswelt“ können sich alle Generationen in verschiedenen Disziplinen beweisen, zum Beispiel bei einer Speed-Radar-Messung für Fußballer oder auf einem Laufrad-Parcours.