Swabia Electronica im Climax!

Von Deep über Techhouse bis Techno reicht die musikalische Gangart bei der „Swabia Electronica“ – und bleibt dabei trotzdem stets dem unvergleichbaren Stil der beiden Gastgeber treu. ​

Seit nunmehr fünf Jahren sind Domenico Mazza und David Rentz mit ihrer Veranstaltungsreihe im Climax beheimatet und sorgen somit regelmäßig für echte Glanzstunden der elektronischen Musik im Keller der Calwer Straße 25.

Mal mit wechselnden Gästen, mal ganz lauschig zu zweit, wie auch in dieser Nacht. Mit treibenden Sets, nicht zu minimal, immer noch schön warm und voller Harmonie, hat sich Domenico Mazza in den letzten Jahren eine stetig wachsende Fanbase gesichert und auch sein Kollege David Rentz hat sich in den letzten Jahren auch über den Kesselrand hinaus einen Namen gemacht. Hört sich nach besten Zutaten für eine durchtanzte Nacht an!

