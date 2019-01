Swabia Electronica pres. Kaiser Souzai

Kaiser Souzai: Musikmachen ist seine Sucht! Wir freuen uns alle Mega auf Kaiser Souzai (Ballroom Berlin) und seinen erfolgreichen Progressive Techno Sound. Der Gast aus Berlin bespielt nicht nur regelmäßig die Hammerhalle des Kultclubs Sysiphos in Berlin, sondern ist mittlerweile Stammgast von „Swabia Electronica“ Hosts Domenico & David.

Wer nicht bis zum Gig im Climax Stuttgart warten kann besucht die Labelseite ballroom.cc und schaut was der „große Kaiser“ zu bieten und zu anhören hat. Alle sind gesynct! Let the Friday start.

Start 23 Uhr!

#swabiaelectronica #climaxstuttgart #climaxinstitutes #techno #techhouse

#deephouse

www.soundcloud.com/kaiser_souzai_berlin

www.soundcloud.com/domenicomazza

www.fb.com/djdomenicomazza