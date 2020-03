Swabia Electronica presents 7 Years Vamos Art

Vamos a la playa, oh oh oh oh! Da jetzt die Aufmerksamkeit gegeben ist - es wird leider keinen Standbesuch geben. Oooooh. Dafür wird es einen Besuch bei den schwäbischen Rittern der Ravetafel aka Domenico Mazza und David Rentz geben. Aaaaaah! Das ist ja noch viel besser! Tja, auf Das Climax und die alle zwei Monate statt Eventreihe findende Swabia Electronica ist eben verlass. Erst recht, wenn das Doppel-D an Gastgebern so hochkarätige Jungs wie heute erwartet. Denn das Duo Vamos Art dürfte wirklich jedem ein Begriff sein. Den Älteren unter uns durch die zahlreichen Decadencia Events in der Region, den Jüngeren unter uns durch unzählige Gigs der Jungs in Deutschland und Europa sowie durch zahlreiche Veröffentlichungen auf Labeln wie Traumschallplatten, Supdub Records, Duster Decks oder Rework. Ein echter Exportschlager made in Schwaben also. Und da man sich in der Heimat bekanntlich am wohlsten fühlt, feiern Lars und Andy von Vamos Art gleich noch ihr 7-jähriges Jubiläum dazu. Und da die Geburtstagskinder ebenfalls jemanden einladen dürfen, folgt das Duo RS63 aus Berlin in die heiligen Hallen des Climax. Wir fassen zusammen - Swabia Electronica lädt Vamos Art ein, Vamos Art lädt RS63 ein und alle feiern im Climax. Inception-Style!

VAMOS ART

RS63

David Rentz

Domenico Mazza

▶ Melde dich für unseren Newsletter an und verpasse keine Neuigkeiten rund ums Climax Institutes Stuttgart mehr!

Unsere Newsletter-Abonnenten profitieren zusätzlich von Sonderaktionen,

Vorverkaufsinformationen, Verlosungen zu Gästelisteplätzen und vielem mehr.

▶ Anmeldung über: https://climax-institutes.de/newsletter/

#climax #climaxinstitutes #feiern #techno #techhouse #deephouse #electronicmusic #stuttgart #climaxstuttgart #vamosart #rs63 #swabiaelectronica #domenicomazza