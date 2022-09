SWABIA ELECTRONICA presents 9 Years VAMOS ART

Holt den Mettigel raus – Vamos Art feiert Geburtstag! Wie bereits in den letzten Jahren findet die Bday Sause der Vamos Art Boys im Zuge der Swabia Electronica im Climax Institutes statt. Auch Gastgeber David Rentz freut sich auf das alljährliche Wiedersehen mit Lars und Andy aka Vamos Art. By the way – einer der erfolgreichen Stuttgarter Techno – Exporte was zahlreiche erfolgreiche Releases auf Labels wie Phobiq, Reload Black oder ihrer eigenen Plattform Decadencia Records. Hypnotischer Techno, treibende Basslines und Hands-into-the-air-Breaks sind nur drei musikalische Merkmale des Erfolgsduos. Ebenfalls 3-fach gut – die Kombination Swabia Electronica, Vamos Art und Climax. Happy Birthday!