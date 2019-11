Swabia Electronica w. IRA & Saschko

Alle zwei Monate fallen die schwäbischen Soundinvasoren Domenico Mazza und David Rentz mit einer klaren Mission in das Untergeschoss der Calwer Straße 25 ein. Die Mission, der Swabia Electronica Crowd ein Tanzparadies mit Gute-Laune-Abo auf die Beine zu stellen.

Hat bisher jedes Mal astrein funktioniert. Damit auch die letzte Auflage in diesem Jahr demselben Credo entspricht, hat man sich mit Kowalski-Betreiber und Chefsoundstratege Saschko für eine sichere Kiste in Sachen Tanzflächeneskalation entschieden. Aber es wird noch besser – die Booth teilt sich Saschko an diesem Abend nicht nur mit den Swabia Boys sondern ebenso mit IRA aus der hauseigenen Kowalski-Talentschmiede. Quasi der neue Stern der Deepness, der schon jetzt für ihre atmosphärisch treibenden Sets bekannt ist. Bei diesen famosen Aussichten für eine wilde Nacht kann man fast froh sein, dass die nächste Swabia Electronica erst wieder im Februar ansteht. Rehab-Mode on!

IRA

Saschko

David Rentz

Domenico Mazza