SWAP-Party

Kleidertauschbörse für Frauen und Männer, egal welche Kleidergröße - es ist für jede(n) ein passendes Stück dabei.

Wie funktioniert es: Jeder bringt circa 10 bis 20 Tauschobjekte aus seinem heimischen Schrank mit. Sachen, die man entbehren kann, die nicht mehr passen, nicht mehr gefallen, oder einfach den Schrank verstopfen. Getauscht werden Bekleidung, Taschen, Schuhe und Accessoires. Die Vielfalt macht's - auch ausgefallene Sachen finden Abnehmer.