SWBDF - Steady Work By Dear Friends

Steady Work By Dear Friends (SWBDF) sind eine Konstante in Heidelbergs Musik Avantgarde. Als Dj-Team und Veranstalter sind SWBDF in Heidelbergs Szene seit einer Dekade bekannt. Seit 2017 repräsentieren SWBDF ihren Geschmack und das gewachsene Netzwerk als Schallplattenlabel. SWBDF laden heute ein:Conti (auxwegausdermisere/Mannheim)Scherbe (Uncanny Valley/Dresden)Dogpatrol (auxwegausdermisere/Mannheim)Armen Bozoghlian (Erdmännchen Kollektiv/Mannheim)Outsider house cooked down at it`s best!