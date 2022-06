Sweed, alias Niklas Schwedt, skatet seitdem er ein Teenager ist. Das hat ihn zu seiner ersten Karriere geführt: Nach der Schule macht er eine kaufmännische Ausbildung und findet sich kurz danach als Vertreter für DC Shoes und Quiksilver im süddeutschen Raum am Steuer eines Mercedes-Dienstwagens wieder. Und entscheidet für sich: Das kann nicht alles gewesen sein. In Eigenregie veröffentlicht er im Sommer 2021 seine Debüt-EP „Sweedside“. 2022 kommt neues Material, nun bereits mit Label und Bookingagentur. Zack, ist die zweite Karriere da!

Nach einigen Jahren Bühnenerfahrung als E- und Kontrabassistin released die Stuttgarterin Jana Franziska Binder 2020 als JISKA endlich eigene Musik und bringt entspannte und funky Basslines mit einem Klecks Soul in der Stimme, sonnengelben Instrumentals und blumigen Melodien zusammen. Diesen pastellenen Klangfarben setzt sie immer wieder gekonnt dunkle unverblümte Farbtöne entgegen und malt mal selbstbestimmt, mal zaghaft Selbstportraits. Sie zeichnet, was ihr vor die Nase kommt und skizziert so eine Generation, die es sich im ständigen Aufbruch gemütlich gemacht hat.