Bittersweed Tour 2025

Sweed geht 2025 auf Tour. Nach einer ersten erfolgreichen Headline-Tour und einem intensiven Jahr im Studio bringt er seine neue Show im Oktober auf die Bühne. Roh, direkt und mit einer unverkennbaren Energie – die Bittersweed Tour 2025 wird laut, emotional und absolut mitreißend.

Sweeds Live-Sets sind keine bloßen Performances – sie sind Momente, die hängen bleiben. Zwischen treibenden Beats, melancholischen Melodien und einer Bühnenpräsenz, die keinen kaltlässt, schafft er eine Atmosphäre, die gleichzeitig vertraut und neu ist. Doch es geht nicht nur um die Musik: Zwischen den Songs teilt er persönliche Geschichten, Gedanken und Erinnerungen, die seine Tracks noch greifbarer machen. Momente, die zeigen, dass hinter jedem Song eine echte Emotion steckt – roh, ungefiltert und nah dran.