Gene Simmons sagte einst: „Ohne The Sweet hätte es Kiss nie gegeben.“ „Mötley Crüe wollten The Sweet sein“, sagte Nikki Sixx und Joe Elliott wäre gerne in der Band gewesen!

Mit weltweit mehr als 55 Millionen verkaufter Alben gelangen The Sweet 34 Nummer-Eins-Kracher rund um den Globus mit zeitlosen Welthits wie „Blockbuster!“, „Hell Raiser“, „The Ballroom Blitz“, „The Six Teens“, „Action“, „Fox On The Run“ und „Love Is Like Oxygen“.

Schon vor einigen Jahren läuteten The Sweet mit ihrer „FINALE“-Tour die letzte größere Tour der Band ein. Ganz abtreten wird die Band aber nicht, sondern Andy Scott, Pete Lincoln, Tony O’Hora und Bruce Bisland kommen nach den weltweiten Shows im Frühjahr 2019 zum 50. Jubiläum erneut nach Deutschland, um mit Ihren Fans Musikgeschichte zu feiern!

Wer dabei sein möchte, sollte sich die Tickets zeitnah sichern...