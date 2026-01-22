„Kommt mit ins große Meer!“, ruft Swimmy den kleinen roten Fischen zu. „Ich will euch viele Wunder zeigen!“

Im weiten, wunderschönen Ozean lebt ein fröhlicher Schwarm kleiner Fische. Doch dort lauern auch Gefahren, vor denen sie sich versteckt halten. Bis Swimmy, der neugierigste und mutigste von allen, eine geniale Idee hat …

Leo Lionnis Bilderbuch „Swimmy“, das bereits 1963 erschien, gehört längst zu den Klassikern der Kinderliteratur. Es erzählt von der Kraft der Gemeinschaft, vom Überwinden der Angst und dem Mut, den eigenen Weg zu gehen. Die Botschaft: Gemeinsam sind wir stärker. Wenn wir uns zusammentun, können wir alles schaffen.

Mit ansteckendem Spielwitz, fantastischen Farbwelten und atmosphärischer Klangkunst entsteht die Geschichte über den kleinen, schlauen Fisch Swimmy, der durch eine geniale Idee seine Fischschwarm-Freunde und sich selbst beschützt.