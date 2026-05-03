Nach dem Bilderbuch von Leo Lionni.

„Kommt mit ins große Meer!“, ruft Swimmy den kleinen roten Fischen zu.

„Ich will euch viele Wunder zeigen“!

Im großen, wunderschönen Meer lebt ein fröhlicher Schwarm kleiner Fische. Aber es gibt auch Gefahren, vor denen sich die

Fische versteckt halten. Bis Swimmy, der Neugierigste von allen, eine Idee hat …!

Eine Geschichte über Mut und Zusammenhalt für Menschen ab vier Jahren.