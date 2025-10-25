Live mit den Jailhouse Jazz Junkies und der On Cue! Big Band.

Tauche ein in eine unvergessliche Nacht voller Rhythmus und Lebensfreude bei unserer Swing & Dance Night! Erlebe mitreißende Live-Musik zweier regionaler Bigbands: Die Jailhouse Jazz Junkies aus Ammerbuch und die Tübinger Big Band On Cue! erwecken alte Klassiker zum Leben.

Entspannt zuhören, mit den Füßen wippen oder gleich das ganze Tanzbein schwingen, zu Titeln wie Moon River, Sing Sing Sing, Tea for Two, von Henry Mancini über Glenn Miller bis Benny Goodman – hier ist für jeden etwas dabei.

Lass dich von den swingenden Klängen mitreißen und genieße eine Nacht voller Spaß, Musik und Gemeinschaft!