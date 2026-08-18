LIVE mit der Herrenberg Big Band und der Big Band OnCue!

Tauche ein in eine unvergessliche Nacht voller Rhythmus und Lebensfreude bei unserer Swing & Dance Night! Erlebe mitreißende Live-Musik zweier regionaler Bigbands: Die Herrenberg Bigband und die Tübinger Big Band On Cue! erwecken alte Klassiker zum Leben.

Entspannt zuhören, mit den Füßen wippen oder gleich das ganze Tanzbein schwingen, zu Titeln wie Sing Sing Sing bis Moonlight Serenade, von Glenn Miller bis Benny Goodman – hier ist für jeden etwas dabei.

Vor Beginn der Livemusik werden Tänzer*innen des Tübinger Vereins SwingZeit eine Einführung in den Tanzstil Lindy Hop geben.

Lass dich von den swingenden Klängen mitreißen und genieße eine Nacht voller Spaß, Musik und Gemeinschaft!