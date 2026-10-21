Mit Swing Is King bringt die SWR Big Band gemeinsam mit Fola Dada die große Ära des Swing in packender Frische auf die Bühne.

Das Programm widmet sich dem klassischen Swing der 1940er bis 1960er – jener Zeit, in der diese Musik Tanzflächen füllte, Ausdruck eines neuen Lebensgefühls war und einen kulturellen Aufbruch markierte. Historische Originalkompositionen stehen Seite an Seite mit behutsamen Neuinterpretationen, bekannte Klassiker werden durch selten gespielte Entdeckungen und funkelnde Repertoire-Perlen ergänzt.

Im Zentrum steht die Stuttgarter Sängerin Folashade „Fola“ Dada, eine der prägnantesten Jazzstimmen Deutschlands und seit vielen Jahren festes Mitglied der SWR Big Band. Gemeinsam haben sie bereits vier Alben mit Swing-Repertoire aufgenommen. Für ihre besondere stimmliche Präsenz und künstlerische Ausdruckskraft wurde Fola Dada, die bereits mit internationalen Künster*innen wie Joy Denalane zusammenarbeitete, mit dem Deutschen Jazzpreis als beste Sängerin ausgezeichnet. Ihre musikalische Handschrift entwickelte sie früh – geprägt durch ihre Ausbildung an der New York City Dance School und einem tiefen Gespür für Bewegung und Rhytmus. Mit ihrer warmen, wandelbaren Stimme bewegt sie sich mühelos zwischen traditionellem Swing, Soul und modernem Jazz.

Gemeinsam mit der SWR Big Band zelebriert sie die zeitlose Sprache des Swing: elegant, energiegeladen und von großer Authentizität, die aus jahrelanger gemeinsamer Erfahrung entsteht. Ein Abend, der zeigt, wie modern und unmittelbar berührend Swing klingen kann – voller Präzision, Spielfreude und musikalischer Leidenschaft.