Tauchen Sie ein in die geheimnisvolle Welt der 1920er Jahre, als das Verbot von Alkohol in den USA eine ganze Subkultur an versteckten Bars und wilden Partys entstehen ließ. Für eine Nacht verwandelt sich die Location in einen geheimen Speakeasy voller Glanz, Eleganz und hemmungsloser Lebensfreude. Lassen Sie sich von der extravaganten Stimmung der Roaring Twenties mitreißen, erleben Sie eine Mischung aus Cabaret, Burlesque, Tanz und heißem Jazz, inspiriert vom unsterblichen Glamour des Great Gatsby.

Auf der Bühne erwarten Sie internationale Top-Acts: die gefeierte Band Swing’it, die in ganz Europa für ausverkaufte Häuser sorgt, die atemberaubende Burlesque-Ikone Miss Jolie Papillon sowie der legendäre Champagne Charlie. Gemeinsam schaffen sie ein Show-Erlebnis, das Eleganz, Humor, Sinnlichkeit und Ekstase verbindet.

Ein Abend wie kein anderer: tanzen Sie, lachen Sie, stoßen Sie an und lassen Sie den Alltag hinter sich. Ob in glamouröser Vintage-Garderobe, elegantem Abendlook oder kreativem Kostüm – Sie sind eingeladen, Teil dieser außergewöhnlichen Zeitreise zu werden.