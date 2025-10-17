Swing & pop á la francaise: Jubiläumskonzert mit PariCiel anlässlich 10 Jahre Leonberger Kirchenstiftung

Die Leonberger Stiftung zum Erhalt der Stadtkirche und der Michaelskirche feiert ihr 10jähriges Bestehen mit einem ganz besonderen Konzert: Am 17. Oktober spielt um 19.30 Uhr PariCiel in der Michaelskirche zum Jubiläumskonzert auf. Im Anschluss gegen 20.45 Uhr lädt die Stiftung zu Getränken und Gesprächen ein, während PariCiel weiterklingt.

Der Eintritt ist frei, Spenden zur Deckung der Unkosten und zugunsten der Stiftung sind willkommen.

PariCiel sagt über sich

Mit großer Leichtigkeit entführen PariCiel 'Sous le ciel de Paris' und feiern den Swing im Stil des französischen Jazz manouche und des nostalgischen Popjazz. Bekannte französische Chansons im groovigen Gewand gehören ebenso zum Repertoire wie tanzbare Songs von Zaz und Caro Emerald, Pink Martini und The Hot Sardines.

Akustisch, teilweise fast sparsam instrumentiert, kommt die Musik von PariCiel betörend nostalgisch daher, wirkt dabei doch modern und kraftvoll und begleitet Krugères stilsicheren Gesang durch eine breite Palette von Songs. Ein Konzert mit PariCiel verführt zum Lauschen und Lachen, zum Tanzen und zum Swingen kurz, das Leben zu genießen, mit all seinen Höhen und Tiefen.

PariCiel sind

Astrid Krüger (voc)

Daniel Ianniello (git)

Michael Uber (pno)

Manuel Klym (bs)

& Oli Pilich (dr)