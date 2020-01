An diesem Abend präsentiert das Ensemble „Swing Swang Swung“ besonders swingende Werke von Hard Bop-Legenden wie Jackie Mclean oder Hank Mobley. Die Band ist handerlesen aus Stuttgarter und Mannheimer Swing-Experten. Lassen Sie sich heute von den vier Musikern entstauben, denn wie es Art Blakey schon so treffend formuliert hat: “Jazz washes away the dust of everyday life.”

Marko Mebus - Trompete

Andreas Reichel - Altsax

Nicolai Daneck - Klavier

Jakob Obleser - Kontrabass

Martin Grünenwald - Schlagzeug