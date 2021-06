Sinfoniekonzert

Das Grünewald-Orchester Tauberbischofsheim freut sich sehr wieder in bewährter Kooperation mit dem Kammerorchester Bad Mergentheim ein Konzert geben zu dürfen! Dem Publikum wird ein wunderschönes Programm mit Benjamin Brittens „Simple Symphonie“, und Werken von Wolfgang Amadeus Mozart präsentiert. Als Solistin konnte die Sopranistin Jana Baumeister gewonnen werden, die das als Schülerin das Matthias-Grünewald-Gymnasium Tauberbischofsheim besuchte und als Sängerin eine überragende Karriere machte. Sie singt Arien zu unterschiedlichen Facetten der Liebe aus der „Zauberflöte“, „Le nozze die figaro“ und „Cosi fan tutte“. Den Abschluss des Konzertes bildet Mozart beliebte Sinfonie in A-Dur, KV 201. Das Konzert findet statt am Samstag, 10. Juli um 19:30 Uhr in der Wandelhalle Bad Mergentheim. Der Eintritt ist frei, Karten unter www.kurpark.reservix.de