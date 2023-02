Swinging Wednesday

Swing-Tanzkurse ab 18.20 und kostenloser Tanzabend ab 20.40Unter Swing versteht man eine Vielzahl kreativer und dynamischer Tänze, die zu Swingmusik getanzt werden. Die Swingtänze entwickelten sich parallel zur entstehenden Swingmusik der Big Bands in den Ballsälen New Yorks in den späten 1920er Jahren und hatten ihren Höhenpunkt in den 1930er/40er Jahren in verschiedenen Teilen der USA.

Die bekanntesten Vertreter der Swingtänze sind Lindy Hop, Balboa, Shag und Charleston. Die Energie des Tanzes, die jazztypische Improvisation und die Offenheit für andere musikalische und tänzerische Einflüsse hat zu einem weiten Spektrum an typischen Bewegungselementen geführt, das sich bis heute weiter entwickelt und erweitert. Die Freude an der Musik und am verspielten Ausleben des Tanzes auf der Tanzfläche steckt an und lässt einen nicht mehr los.

Swingtanzkurse ab 18.20 Uhr

und offener, kostenloser Tanzabend für alle ab 20.40 Uhr!

Mehr Infos und Anmeldung unter: www.swingkultur.de